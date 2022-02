Fiorentina-Lazio, Italiano nel post partita: “Non è una gara da 0-3: abbiamo fatto errori evitabili”

Una Lazio travolgente ne fa tre al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico dei viola ha parlato dopo la gara ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Questa non è una partita da 0-3, soprattutto per quanto visto nel primo tempo. Dopo il vantaggio abbiamo sbagliato, come in occasione del secondo gol. Loro hanno avuto quindici giorni di preparazione diversa, e si è visto. Ripartiamo. Merito alla Lazio, è forte e quando gioca in questo modo ti fa male. In occasione del primo gol Strakosha calcia da dietro alla linea di porta, per puro caso si innesca lo sviluppo di un gol, andava recuperata la palla. Dobbiamo lavorare, cercando di inserire velocemente i nuovi arrivi: hanno qualità ma dobbiamo dargli tempo. E’ stato un ottimo primo tempo, con errori evitabili nel secondo. I nuovi arrivano da altri campionati, si va in ritiro per avere tempo di mettere dentro meccanismi e concetti, loro devono integrarsi, ci vuole tempo e pazienza: non tantissima, integrarsi deve essere fatto rapidamente, ma abbiamo tempo.

Cabral subito perché Piatek è stato male, Gonzalez è arrivato nella rifinitura. Cabral ha qualità, Ikone si aggiunge a un reparto di qualità, le partite sono tante e avrà spazio. Bisogna avere attenzione nel difendere e nel concedere il meno possibile. Il primo gol non è difficile da leggere, ma alle volte quando concedi qualcosina vieni castigato. Chi la sblocca indirizza la partita, la Lazio ha fatto un’ottima partita. Sono convinto che la maggior parte dei gol di Vlahovic arrivavano da un’organizzazione, lui era bravo ad essere cinico. Manterremo questa struttura, con Piatek e Cabral che possono farlo: sia noi che loro dobbiamo essere bravi nell’inserimento.

Ho sempre detto che non vedevo l’ora finisse il mercato, che qualche distrazione te la porta, ma la sconfitta non è figlia di tutto ciò: c’è anche un avversario”.

