Inter, Inzaghi dopo la sconfitta nel derby: “Solo una volta ci è mancata la lucidità come oggi, all’Olimpico contro la Lazio”

Simone Inzaghi esce sconfitto dal derby di Milano, con il risultato di 1-2. I nerazzurri si sono fatti rimontare dopo aver trovato l’iniziale vantaggio con Perisic, subendo poi una fulminante doppietta da Giroud. A seguito del match, il tecnico ha commentato la poca lucidità dei suoi giocatori sopratutto nel secondo tempo, ricordando come questa mancanza fosse venuta fuori solo in un’altra occasione: nella sconfitta subita all’Olimpico per 3-1 contro la Lazio.

Queste le parole di Inzaghi:

“Di essere così poco lucidi ci era capitato fortunatamente solo una volta, a Roma contro la Lazio.”

