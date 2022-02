LIVE | FIORENTINA-LAZIO 0-3 (52’ Milinkovic; 70’, 81’ Immobile)

Tutto pronto a Firenze: tra pochi minuti sarà Lazio-Fiorentina!

Squadre in campo per i saluti iniziali.

1’ PARTITI! Al via la gara del Franchi!

10’ Fase di studio iniziale per le due squadre: nessun pericolo fino a questo momento.

13’ Si fanno vedere i padroni di casa con Cabral: gioco fermato per offside.

15’ Luis Alberto prova a servire Immobile: la palla dello spagnolo viene murata in area viola.

20’ Occasione di testa per Cabral: si oppone Strakosha.

22’ Tenta il tiro dalla distanza Immobile: palla alta.

27’ Ci prova Bonaventura: la sfera termina di poco fuori.

29’ Il primo ammonito della gara è Leiva per intervento falloso su Sottil.

34’ È per i fiorentini il primo corner della sfida.

34’ Riparte la Lazio con Luis Alberto che serve Immobile: manda in angolo Terracciano.

36’ Doppia chances per i biancocelesti: prima Pedro che riceve da Luis Alberto spara potente e si oppone l’estremo difensore viola, subito dopo sulla respinta Zaccagni spedisce alto.

38’ Un tiro-assist di Milinkovic attraversa l’area: Immobile per pochissimo non riesce ad impattare il pallone.

44’ Tentativo di Pedro: sfera alta di poco.

45’ Sono 2 i minuti di recupero concessi.

45’ Ancora Pedro, su suggerimento di Immobile: tentativo debole stavolta che non mette in difficoltà Terracciano.

45+1’ Giallo anche ai danni di Pedro: cade lo spagnolo e per l’arbitro è simulazione.

45+2’ Termina qui la prima frazione di gioco: Fiorentina-Lazio 0-0!

46’ Inizia il secondo tempo: nessun cambio nell’intervallo per le due compagini.

49’ Ci prova Torreira dal limite dell’area: blocca Strakosha.

50’ Ammonito per i viola Bonaventura per fallo su Leiva.

52’ GOOOOLLL!! LAZIO IN VANTAGGIO CON MILINKOVIC SU ASSIST DI ZACCAGNI!!

55’ Fallo di Torreira su Luis Alberto: giallo per l’uruguaiano.

58’ Doppia sostituzione per Italiano: Castrovilli e Gonzalez in campo, out Callejon e Duncan.

58’ Cambia anche mister Sarri: Leiva e Pedro fuori, dentro Cataldi e Felipe Anderson.

64’ Ceck in corso: Castrovilli si scontra con Luiz Felipe, per l’arbitro è rigore.

65’ Dopo la revisione al Var nessun penalty per i viola.

67’ Ammonizione per Lazzari per intervento su Sottil.

68’ Altra sostituzione biancoceleste: Hysaj prende il posto di Lazzari.

70’ GOOOOLLL!! RADDOPPIO LAZIO CON IMMOBILE!!

75’ Milenkovic di testa ci prova dagli sviluppi di un corner: sfera oltre la traversa.

76’ Cambia ancora la Lazio: entra Basic, esce Luis Alberto acciaccato.

77’ Doppia sostituzione viola: Cabral e Bonaventura lasciano spazio a Piatek ed Ikoné.

81’ GOOOOLLL!! TRIS LAZIO CON KING IMMOBILE!

83’ Giallo indirizzato a Patric.

85’ Ammonito anche Strakosha.

85’ Doppio giallo per Torreira: viola in 10.

88’ Lazio vicina al quarto gol con il doppio tentativo di Basic: prima risponde presente Terracciano, a seguire calcia fuori.

89’ Cambia Italiano: Amrabat prende il posto di Sottil.

90’ L’arbitro concede due minuti di recupero.

90+2’ TRIPLICE FISCHIO: I BIANCOCELESTI ESPUGNANO IL FRANCHI, FIORENTINA-LAZIO 0-3!

