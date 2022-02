Milan, Pioli dopo la vittoria nel derby: “Ora testa alla Coppa Italia, cercheremo di fare bene anche lì”

Il Milan vince in rimonta il derby di Milano contro l‘Inter, con il risultato di 1-2. A seguito del match contro i nerazzurri, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato il successo ottenuto, proiettandosi poi sul prossimo impegno della sua squadra. Mercoledì infatti, il Milan scenderà in campo contro la Lazio, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Queste le parole di Pioli:

“Ora testa alla Coppa Italia. Mercoledì impegno importante e difficile. cercheremo di fare bene anche lì”

