PAGELLE – Immobile e Milinkovic non perdonano ma la scena è tutta di Luis Alberto, ottima prova della difesa

Strakosha 6,5 – Reattivo a smanacciare fuori dalla porta il colpo di testa ravvicinato di Cabral, unico pensiero creato dai viola in questa serata. Terza partita consecutiva senza subire gol e questa è la nota più bella.

Lazzari 6,5 – Titolare come nella gara di andata, appassionante il duello con Sottil a velocità supersoniche. Si fa vede ogni tanto in avanti per allargare il fronte offensivo ed è attento nelle diagonali difensive.

Dal 69′ Hysaj 6 – Venti minuti per arginare le sterili velleità della Fiorentina.

Luiz Felipe 7 – Sono queste le prestazioni che piacciono dell’italobrasiliano e che giustificano anche una richiesta alta per il contratto. E’ concentrato, alterna la cattiveria alla gestione dell’avversario da marcare facendo trascorrere una serata tranquilla a Strakosha.

Patric 7 – Gara di una pulizia tecnica in fase di impostazione impeccabile, il Mister gli chiede di giocare dal basso e lo spagnolo esegue alla perfezione. Altrettanto bene la fase difensiva in gestione di Cabral e degli inserimenti dei centrocampisti viola.

Marusic 6,5 – Disinnesca totalmente Callejon prima e Ikonè dopo con estrema scioltezza, si fa vedere poco in avanti per non lasciare mai sguarnita la propria retroguardia. Fisicamente non viene mai spostato.

Milinkovic 8 -Quanto gli piace segnare al Franchi per far fomentare i tifosi ospiti. Partita da dominante puro per tutto il campo, è elegante, è duro, è grosso, è bello con quella lingua di fuori per festeggiare.

Lucas Leiva 7 – Se la Lazio è compatta, il brasiliano può ancora dire la sua. Solito lavoro oscuro a pulire palloni e impostare la manovra in supporto della difesa.

Dal 60′ Cataldi 6 – Dai suoi piedi nasce l’azione dello 0-3 definitivo.

Luis Alberto 8,5 – La versione migliore della stagione, Sarri sembra avergli trovato l’abito giusto e lo spagnolo sfodera una prestazione maiuscola. Manda in porta i compagni, detta i tempi di gioco e si sacrifica inseguendo gli avversari.

Dal 76′ Basic 6 – Poteva rendere ancor più rotondo il risultato ma trova uno straordinario Terracciano.

Pedro 6,5 – E’ vivace anche se gioca più largo del solito per lasciare lo spazio agli inserimenti di Milinkovic, sfiora il vantaggio con un destro a incrociare e si prende un ammonizione per simulazione.

Dal 60′ Felipe Anderson 6,5 – Entra bene in campo, un paio di accelerazioni brucianti sulla fascia destra con cui manda in porta i compagni.

Immobile 8 – Un gol e mezzo a referto, infiniti chilometri percorsi per le statistiche, una soluzione continua per i compagni e un Campione e Capitano per i tifosi. Ciro Immobile è fantastico.

Zaccagni 7,5 – La Lazio sblocca la gara grazie ad una sua magia di esterno destro per spalancare la porta avversaria a Milinkovic, manda poi in porta Immobile per lo 0-3 finale. Nel mentre tanti palloni toccati senza mai perderli.

All. Sarri 8 – Si è vista la sua idea di calcio. Eccellente circolazione del pallone fin dal difesa alternata alla ricerca della profondità quando saliva il pressing avversario. La Lazio si è divertita, ha ripreso posizioni in classifica e ha tracciato la strada su cui insistere. Guardiamo avanti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: