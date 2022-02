Primavera 2 | Crotone-Lazio 0-7 (32′, 42′ Mancino, 44′ Shehu, 62′ aut. Filosa, 65′ Castigliani, 73′ Tare, 80′ Marinacci)

FISCHIO FINALE – La Lazio vince e convince, travolgendo il Crotone 0-7!

80′ – GOL DELLA LAZIO! A segnare lo 0-7 è stato il biancoceleste Marinacci

73′ – GOL DELLA LAZIO! 0-6 in favore dei biancocelesti, stavolta la rete è di Etienne Tare!

71′ – Lazio vicina alla rete dello 0-6: Bertini ha sfiorato la rete colpendo una traversa

65′ – ANCORA GOL DELLA LAZIO! Grazie alla rete di Castigliani, è arrivato lo 0-5 biancoceleste!

62′ – Cambi per le due squadre: Castigliani dentro al posto di Mancino, Marinacci per De Santis. Nel Crotone esce Maisano per Romano e Gozzo per Chiarella

62′ – POKER DELLA LAZIO! Sugli sviluppi di un cross indirizzato a Crespi, c’è stato l’autogol di Filosa

56′ – Lazio ancora vicino al poker: conclusione di Crespi che si stampa sul palo sinistro prima, e sul palo destro poi

52′ – Occasione Lazio: tiro violento di Ferro, che si stampa sulla traversa, e che finisce in calcio d’angolo dopo aver colpito la schiena del portiere

Primo cambio per il Crotone: dentro Amansour, fuori Nisticò

FINE PRIMO TEMPO – La prima frazione di gioco termina qui: 0-3 in favore dei biancocelesti

44′ – TRIS BIANCOCELESTE! A segnare il gol dello 0-3 stavolta è Shehu, dopo una grande azione in velocità

41′ – RADDOPPIO DELLA LAZIO! A segnare il gol dello 0-2 è ancora Mancino, che realizza la sua doppietta personale

35′ – Occasione Lazio: Mancino si allunga troppo il pallone davanti alla porta, calcio d’angolo numero cinque per i biancocelesti

32′ – LAZIO IN VANTAGGIOOOOO! Recuperato il pallone dopo un errore difensivo del Crotone, i biancocelesti partono in contropiede, e segnano grazie a Mancino, che si sposta la palla sul destro e mette in rete

20′ – Tiro a giro di Mancino: conclusione deviata, calcio d’angolo per i biancocelesti

18′ – Occasione per la Lazio, sinistro di Crespi centrale: blocca Lucano

14′ – Fallo di Adeagbo su Ranieri: punizione per il Perugia

4′ – Occasione per la Lazio su calcio di punizione: ha provato Bertini, palla fuori

1′ – Inizia la gara

La Lazio Primavera è pronta per affrontare in trasferta il Crotone in trasferta, nella seconda gara di ritorno di Primavera 2. Grazie alla vittoria contro il Perugia, i biancocelesti di Calori hanno mantenuto il primo posto in classifica, con il Cesena che è rimasto a meno uno.

Ecco le formazioni ufficiali della partita:

CROTONE (3-5-2): Lucano; Spezzano, Filosa, De Paola; D’Andrea, Nisticò, Timmoneri, Ranieri, Cantisani; Gozzo, Maisano.

A disp.: Pasqua, Moschella, Amansour, Brescia, Frustaglia, Chiarella, Giancotti, Rossi, Lavigna, Prato, Falbo, Romano.

All.: Francesco Lomonaco

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Migliorati, Adeagbo, Kane, De Santis; Ferro, Bertini; Shehu, Adjaoudi, Mancino; Crespi.

A disp.: Furlanetto, Pollini, Marinacci, Ferrante, Cantiani, Tare, Troise, Castigliani, Muhammad, Martinelli.

All.: Alessandro Calori

Arbitro: Gabriele Scatena (sez. Avezzano)

Assistenti: Santino Spina – Andrea Maria Masciale

