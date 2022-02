Zaccagni si gode la vittoria: “Siamo felici, oggi ci è riuscito tutto”

Mattia Zaccagni si gode l’ennesima prestazione di alto livello in Fiorentina-Lazio. L’ex Verona è intervenuto al termine del match ai microfoni di Lazio Style Channel.

“Sono felice del mio periodo, oggi era importante vincere, dopo la sosta non è mai facile. Siamo stati bravi a dominare la partita, senza subire gol. Il mister ci aveva detto che la Fiorentina sarebbe partita forte, così siamo entrati con lo spirito giusto e credo che la squadra oggi abbia fornito la sua miglior prova stagionale. Abbiamo calciatori bravi a buttarsi negli spazi e questo rende anche più facile fornire assist. Oggi ci è riuscito tutto e siamo contenti. La mia posizione ideale è partire defilato, ma dove c’è bisogno sono a disposizione. Mercoledì affronteremo una grande squadra come il Milan, cercheremo di giocarci al meglio la nostra partita per passare il turno in Coppa Italia”.

