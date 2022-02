CdS | La Lazio si fa bella a Firenze

Immobile e Milinkovic stendono una Fiorentina che deve ancora metabolizzare l’addio di Vlahovic.

Embed from Getty Images

Come riportato dal Corriere dello Sport, importantissimo successo dei biancocelesti che soffrono a inizio partita ma poi salgono in cattedra, realizzando tre gol. Dentro la contestazione degli ultras a Lotito e Tare per i rinforzi mancati a gennaio, esplode la Lazio di Sarri: solida in difesa e predisposta al palleggio guidato da Luis Alberto e Milinkovic. Tante occasioni nel primo tempo; nella ripresa la squadra di Sarri domina. Il neo viola Cabral ci prova, ma non riesce a incidere.

