Hernanes, nostalgia della Lazio? Il brasiliano pubblica un ricordo della sua avventura biancoceleste su Twitter

Sono passati ormai diversi anni da quando Il Profeta non veste più la casacca biancoceleste, ma il legame tra la Lazio ed Hernanes sembra essere rimasto intenso nel tempo, come testimoniano anche le dichiarazioni rilasciate recentemente dal brasiliano. Per ricordare quest’avventura e le forti emozioni provate nel periodo a Roma oggi il calciatore ha postato su Twitter il video di un suo gol con la maglia della Lazio. Da notare come nell’esultanza si batta forte il pugno al petto dove c’è lo stemma della squadra. Sicuramente un video che riporterà alla luce i ricordi di un bel periodo per i tifosi biancocelesti.

Questo il tweet:

Dopo la bonanza arriva la tempesta, il siluro, la bomba 💣💣💣

Allora inspiiiiiraaaa 😊 e lascia andare. Depois da bonança vem a tem pesara-se o torpedo a bomba. 💣💣💣

Então inspira e solta com tudo. pic.twitter.com/JVUpOlninZ — Hernanes (@hernanes) February 6, 2022

