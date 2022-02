La Repubblica | A Firenze arriva il bomber, ma è Immobile. Brusco risveglio per i viola

La Fiorentina cade allo stadio Franchi e non accadeva da quattro mesi in campionato.

Embed from Getty Images

Come riportato da La Repubblica, la squadra di Italiano cede il passo a una Lazio formato Europa col suo capocannoniere Immobile, gol e autogol finale di Biraghi provocato, e con Milinkovic che ha il merito di sbloccare nella ripresa una gara che nel primo tempo era stata comunque equilibrata. I tifosi viola supportano il nuovo acquisto Cabral che ha l’occasione su un colpo di testa, ma Strakosha gli nega la prima gioia italiana. E così, nella ripresa, arrivano le tre reti bianco celesti. Milinkovic, Immobile (sigillo numero 18, superato momentaneamente Vlahovic), e autogol di Biraghi su diagonale del solito Immobile. L’espulsione nel finale di Torreira, uno dei leader della formazione di Italiano, sottolinea come la serata sia davvero amara. In classifica la Lazio, a quota 39, raggiunge la Roma stacca la Fiorentina di 3 punti.

