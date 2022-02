La Serie A omaggia Milinkovic e Immobile: “I due frontmen biancocelesti” – FOTO

Ieri sera mentre la Lazio espugnava il Franchi, all’Ariston andava in scena la finale del Festival di Sanremo. Rimanendo in tema di musica, la Serie A Tim, attraverso l’account ufficiale Instagram, ha omaggiato così gli autori delle reti laziali contro la Fiorentina: “I due frontmen biancocelesti”, accompagnando alla descrizione le foto di Milinkovic e Immobile: il Sergente è andato in gol al 52’, mentre il bomber ha siglato una doppietta, 70’ e 81’. Hanno quindi decretato loro il risultato finale: Fiorentina-Lazio 0-3.

