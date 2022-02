Lazio, Firenze la trasferta più vincente della storia biancoceleste

Ancora una vittoria a Firenze. La Lazio domina in casa della Fiorentina e torna a Roma con un meraviglioso tris. I biancocelesti hanno espugnato il Franchi per la 22ª volta nella storia, in 80 trasferte.

Firenze continua ad essere la città, esclusa Roma, dove la Lazio ha vinto più volte in assoluto. S.S.LazioAgenziaUfficiale

