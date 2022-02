LAZIO WOMEN | Cuschieri e Ferrandi in coro: “Risultato amaro, ma orgogliose di noi” – FOTO

AGGIORNAMENTO ore 11.00 – “Fa male perché abbiamo lottato e sofferto fino alla fine mettendo in difficoltà una delle squadre più forti del campionato. Orgogliosa di noi. Sono sicura che raccoglieremo ciò che stiamo seminando. Avanti Lazio”, così Giulia Ferrandi attraverso il suo profilo ufficiale Instagram si unisce al commento della compagna di squadra Rachel Cuschieri postando uno scatto della gara di ieri, accompagnato dal messaggio di delusione ma anche di forza per il proseguo del campionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Ferrandi (@giuferrandi92)

Dopo la partita di Serie A femminile tra Milan e Lazio Women, la giocatrice biancoceleste Rachel Cuschieri condivide un post sul proprio profilo Instagram. Questo il suo commento sul momento della squadra e l’esito della gara di ieri: “Il risultato non è andato come avremmo voluto soprattutto contro una squadra forte come il Milan ma abbiamo lavorato sodo, credevamo di poter ottenere qualcosa da questa partita di ieri ma non è andata come volevamo. Ma manteniamo la testa alta per la prossima partita. Siamo una squadra che sta ancora imparando a gestire certe situazioni, ma una cosa è certa che stiamo crescendo e ieri abbiamo lasciato il cuore e il sudore sul campo e per questo sono orgogliosa di questa squadra“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachel Cuschieri (@rachelcuschieri8)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: