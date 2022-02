Serie A: il Napoli vince al Penzo, Bologna ed Empoli non si fanno male, la Samp a valanga sul Sassuolo

Giunge al termine anche il tris di partite di Serie A iniziate alle 15: fatica a trovare il gol ma alla fine porta a casa il risultato il Napoli, che al Penzo di Venezia si sblocca al 59′ con Osimhen e che concede ai tifosi un sospiro di sollievo solamente a recupero inoltrato, quando Petagna chiude la pratica contro gli arancioneroverdi rimasti in dieci proprio per l’espulsione di Ebuehi dopo il novantesimo. Napoli che si porta momentaneamente a -2 dalla vetta della classifica.

Allo stadio Dall’Ara di Bologna i rossoblu non vanno oltre lo zero a zero contro l’Empoli, partita senza troppi squilli che finisce a reti bianche e assegna un punto a ciascuna delle due squadre, che restano quindi nella zona centrale della classifica.

Sono tante invece le reti viste oggi pomeriggio a Genova, dove la Sampdoria di mister Giampaolo cala il poker contro il Sassuolo e conquista tre punti fondamentali per scappare dalla zona pericolosa della classifica. A segno in apertura due ex neroverdi, Caputo al 5′ e Sensi al 7′, nella ripresa è Conti ad allungare le distanze al 63′ e per concludere Candreva su rigore segna il 4 a 0 al 91′.

