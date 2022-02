CdS | Immobile senza freni: ora la missione coppa

Sarri ha adeguato le lavagne a Ciro. Nel frattempo che il mister si adeguasse, però, Immobile segnava comunque. San Ciro si prepara a sbarcare nuovamente a San Siro. Ha segnato 6 gol nelle ultime 6 partite: dall’inizio del 2022 ha colpito Empoli, Inter, Salernitana (due volte), Udinese in Coppa Italia e Fiorentina. Il Milan, colpito da Ciro sei volte da quando è alla Lazio, è avvisato. Immobile vivrà la sfida con Giroud, che rischiava di diventare suo collega a gennaio 2020. I suoi record sono senza fine: con il gol di Firenze è arrivato quota 172 e nessuno nelle ultime sei stagioni è riuscito a partecipare sempre a 20 gol in campionato (in questa stagione 18 gol e 2 assist). Immobile è sui livelli dei più grandi bomber del mondo. Ad ora la Lazio è sesta in classifica, ma è ancora tutto aperto e lotta su tre fronti. Anzi, quattro: lui ha anche il titolo di capocannoniere a cui aspirare.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

