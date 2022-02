Fiorentina-Lazio, la Società biancoceleste lancia il sondaggio: chi è l’MVP della sfida? – FOTO

Attraverso un sondaggio aperto sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha invitato i propri tifosi ad eleggere l’MVP del match contro la Fiorentina. I biancocelesti, sono usciti vincitori dal franchi battendo la viola con un netto 3-0. In gol Milinkovic, Immobile e un autorete di Biraghi sempre su tiro di Immobile. Un successo schiacciante molto importante per gli uomini di Sarri, sia per la classifica che per il morale della squadra. Il migliore in campo della gara, va scelto tra i seguenti calciatori: Milinkovic, Immobile, Zaccagni e Patric.

Questo il sondaggio della Lazio:

🗳 È arrivato il momento di eleggere l’MVP di #FiorentinaLazio!

Vota il tuo preferito ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 7, 2022

