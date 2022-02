GdS | Sarrismo e realismo: Maurizio con il Milan per la svolta Lazio

Nella vittoria di Firenze si è visto qualcosa di nuovo: per la prima volta, la vittoria è stata corale. Non era accaduto neanche contro l’Inter o nel derby. Al Franchi la Lazio ha bilanciato sarrismo e realismo e il risultato è stato quarto clean sheet consecutivo e vittoria, ad indicare che il problema principale dell’inizio della stagione si stia sistemando. L’attacco, poi, continua a volare: insieme al Milan, la Lazio ha segnato 49 gol ed è il secondo attacco più prolifico della Serie A dopo l’Inter (54). E’ tornato Luis Alberto, che non è un giocatore prettamente sarrista, ma è proprio questa sua peculiarità ad essere l’arma vincente. Altrettanto importante è stato il recupero di Lazzari. La Lazio è sulla strada giusta, ma il difficile sarà confermarsi e la prossima sfida sarà mercoledì con il Milan per i quarti di Coppa Italia. Il mister può centrare subito un altro risultato importante e se ci riuscisse potrebbe essere la svolta definitiva.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: