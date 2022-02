Il Messaggero | L’ultima rinascita di Luis Alberto. Da separato in casa a nuovo Mago

Riecco Luis Alberto. Di solito quando non tr0va spazi per mezz’ora si innervosisce, ma contro la Fiorentina ha pazientato fino a che non si sono aperte le linee e ha potuto finalmente fissare i compagni e la porta. La mente si è riempita di fantasia: prima il filtrante per Immobile, poi il controllo e il tocco vellutato per Pedro. Pochi in Serie A possiedono la sua tecnica sopraffina. La sorpresa, poi, è stata vederlo correre anche in difesa da mezz’ala. Ogni volta che lo spagnolo è con un piede fuori casa, rinasce. Ma lui non ha alcuna intenzione di andar via, neanche quando in estate si era presentata la possibilità di andare all’Inter o al Milan. Sarri può riscrivere la storia di Luis Alberto, ma molto dipenderà anche dal Mago, un genio ribelle persino per la società.

Lo riporta Il Messaggero.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: