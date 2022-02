La Serie A torna sulla vittoria in casa della Fiorentina firmata Milinkovic-Immobile: “Lazio Show!” | VIDEO

La Lazio di Maurizio Sarri è ripartita dopo la sosta con una vittoria ricca di consapevolezza. Il netto 0-3 in casa della Fiorentina inoltre, porta i biancocelesti a +3 proprio sui Viola (che hanno una partita in meno) ed agganciano la Roma a pari punti, reduce dal pareggio per 0-0 in casa contro il Genoa. Il mese di febbraio, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, dirà molto della stagione biancoceleste. Intanto, il profilo ufficiale Instagram della Serie A, è tornato sul successo in casa della Fiorentina, celebrando i due protagonisti in assoluto: Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. I video pubblicati, che riprendono le reti del primo e secondo gol, sono alternati dalle immagini con l’esultanza dei due, e sono accompagnati dalla didascalia: “Sergente-Ciro. It’s Lazio Show!”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL POST: https://www.instagram.com/p/CZrA6CXt_Vs/

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: