Lazio, da Barcellona a Formello per avere la maglia di Patric: il regalo del difensore ad un fan – FOTO

Gabarrón Patric si sta facendo sempre più spazio in questa Lazio. L’assenza per infortunio di Acerbi, ha sicuramente permesso un suo inserimento nell’undici titolare come centrale di difesa al fianco di Luiz Felipe, ma è da tempo che il giocatore è entrato nelle grazie di Inzaghi prima e di Sarri poi,. Lo dimostrano le recenti dichiarazioni fatte dall’attuale tecnico biancoceleste, che si è detto sorpreso dalle prestazioni dello spagnolo. A gennaio il suo futuro sembrava doversi sperare dalla Capitale, vista l’offerta arrivata dal Valencia, ma lo stesso Sarri ha voluto espressamente trattenerlo perché ritenuto troppo utile al reparto difensivo.

Un suo sostenitore, è volato fin da Barcellona per aggiudicarsi la maglietta del suo idolo biancoceleste. Quest’oggi a Formello si è difatti presentato un ragazzo, che coronava il soglio di ricevere in regalo la casacca di Patric. Così, è partito dalla Spagna fino a Roma, portando con se un cartellone con su scritto: “Patric vengo da Barcellona per vederti e compiere il mio sogno, la tua maglia. Idolo!”. Il giocatore, come immortalato dall’immagine postata dall’amico di diversi calciatori biancocelesti Roberto Aragao De Miranda, non si è fatto attendere ed ha accontentato il ragazzo donandogli la sua numero 4 della Lazio.

Questa l’immagine pubblicata da Roberto Aragao:

