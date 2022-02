Serie A, due giocatori della Lazio dominano la classifica marcatori e degli assist – FOTO

La Serie A è giunta alla sua 24esima giornata che si è appena conclusa, e si appresta ripartire il prossimo weekend con la 25esima. Facendo un bilancio di questa prima parte di stagione, si può notare come, sia la classifica marcatori che quella degli assist men venga dominata da due giocatori della Lazio. La prima, vede in vetta Ciro Immobile, che con il gol segnato alla Fiorentina raggiunge quota 18 reti in campionato. Subito dietro di lui c’è Vlahovic, anch’egli a 18, che non sembra aver accusato il repentino cambio di casacca. Riguardo agli assist men invece, è Sergej Milinkovic Savic a comandare la speciale classifica a quota 8. Anche in questo caso, subito dietro di lui c’è Calhanoglu sempre a 8, mentre il sesto e il settimo posto è occuapato da altri due biancocelesti: Luis Alberto e Felipe Anderson (entrambi con 6 assist).

Questa la classifica posata sui propri canali social da Sky Sport:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

