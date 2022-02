ANSA | Costa: “Via le mascherine all’aperto in tutta Italia dall’11 febbraio”

Come riportato da ansa.it, dall’11 febbraio stop alle mascherine all’aperto in tutta Italia.

Si intravede anche la riapertura delle discoteche, così come un cambio nella capienza degli stadi, dettato dall’andamento dell’epidemia e dall’iniezione di fiducia per le vaccinazioni. E’ in arrivo un provvedimento del ministero della Salute, come dichiarato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

Inoltre, per fine marzo, con il completamento delle terze dosi ci saranno anche le condizioni per non prorogare lo stato di emergenza.

