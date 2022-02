Serie A, un giocatore della Lazio nella Top11 di WhoScored.com

Un giocatore della Lazio è stato inserito nella Top11 stilata da WhoScored.com della 24esima giornata conclusa ieri sera con Salernitana-Spezia. Si tratta di Mattia Zaccagni, autore dell’assist in occasione del primo gol oltre che del passaggio che ha mandato in porta Ciro Immobile in occasione dell’autogol di Biraghi.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/VFIHT3leEM — WhoScored.com (@WhoScored) February 8, 2022

