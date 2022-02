300 milioni investiti in 10 anni, ma la Lazio ha vinto di più di chi ha speso un miliardo

Il centro di ricerca internazionale ha stilato una classifica dei capitali mossi dai club calcistici dei 5 principali campionati europei, la Lazio è al 35° posto in classifca, con 314 milioni investiti e 257 incassati. Il CIES Observatory football, ha dimostrato come la Lazio nel corso dei 10 anni abbia vinto 2 Coppe Italia e 2 supercoppe, mantenendo in linea il bilancio. E’ chiaro come Lotito non possa permettersi di mantenere la squadra al vertice, le forze economiche delle altre squadre, sono nettamente superiori, basti pensare alla Juventus 1,542 miliardi, che vince da anni in Italia, non riuscendo però ad abbattere il muro Europeo. Questo a dimostrazione del fatto che anche investendo meno, la Lazio è la squadra che nell’ultimo decennio, di dominio Juve, sia la seconda ad aver vinto di più in Italia. Davanti anche a Inter che con 1,058 miliardi è riuscita l’anno scorso a rivincere uno scudetto, dopo anni in ombra in serie A e delusioni in campo europeo. Confrontando le due squadre romane, notiamo come la Roma pur avendo sfondato il muro del miliardo (1,002), non mette trofei in bacheca dal 24 maggio 2008. Una bella soddisfazione per Lotito, che da sempre “combatte” per aver bilanci in ordine e sani.

