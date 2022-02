Allegri sulle parole di Sarri sulla Coppa Italia: “Rispetto ciò che ha detto ma non sono cose che mi riguardano”

Domani alle 21.00 Juventus e Sassuolo si affronteranno all’Allianz Stadium per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia. Durante la conferenza stampa odierna, al tecnico bianconero Massimiliano Allegri è stato chiesto un parere sulle parole dette ieri da Sarri a proposito della struttura della Coppa Italia. Ecco la risposta di Allegri: “Io rispetto Maurizio, ma dico sempre che gioco quando e dove mi dicono di giocare… Non sono io a fare i regolamenti e nemmeno mi andrebbe di farli. Domani giochiamo qui e giocheremo qui col Sassuolo, poi la semifinale sarà andata e ritorno. Rispetto ciò che ha detto ma non sono cose che mi riguardano, a me quando dicono quando giocare e dove giocare gioco. Punto“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: