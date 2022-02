CdS | Lazio, Milinkovic e il Diavolo: un conto in sospeso

Questa sera la Lazio sarà impegnata in Coppa Italia a San Siro contro i rossoneri. Reduci dall’ottima prestazione del Franchi, i biancocelesti mettono ora nel mirino la Tim Cup. Tra i migliori di Firenze, c’è sicuramente Milinkovic, che regala gol e assist in prove di livello. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il Sergente ha un conto in sospeso con il Diabolo: il serbo infatti non ha mai segnato al Milan, è l’unica delle big che manca alla sua collezione di reti. Dopo il match contro i viola età affaticato, ma ieri si è allenato: questo torneo lo ispira, ha siglato 5 marcature totali e decise la finale del 2019 all’Olimpico contro l’Atalanta.

