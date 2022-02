Lazio, Immobile è il vero diavolo del Milan: quanti gol contro i rossoneri

Ciro Immobile è il trascinatore di una Lazio ritrovata, nel gioco e nella personalità. Nelle ultime gare la squadra di Sarri si esprime a grandi ritmi, ha ritrovato la solidità difensiva che contraddistingue le squadre del mister toscano, ma sopratutto davanti continua a mostrare grandi cose, grazie anche al suo trascinatore: Ciro Immobile.

Nella prossima gara, quella in Coppa Italia, la Lazio affronterà il Milan, per strappare il pass per la semifinale. La squadra di Pioli è in salute, e viene dal derby vinto contro l’Inter di Inzaghi, ma la Lazio ha sfoderato, nel match vinto contro la Fiorentina, la miglior prestazione della stagione, sinonimo che i dettami richiesti dal mister siano stati assimilati. Davanti Sarri può contare sul bomber Immobile, sempre in gol contro i rossoneri.

E’ lui il vero “diavolo” del Milan, sopratutto a San Siro: Sei gol nelle ultime sei partite contando campionato e Coppa Italia. Ai rossoneri ha segnato 6 reti da quando è vestito di biancoceleste. In totale 7 marcature e 5 assist in 18 sfide. Rossoneri avvertiti, Immobile e la Lazio hanno fame di vittorie.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: