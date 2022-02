L’ex patron della Spal Colombarini: “Lazzari è rimasto quel giocatore umile di sempre”

Dopo la firma del secondo closing, la Spal è interamente nelle mani del nuovo proprietario Joe Tacopina. L’ex patron biancazzurro, Simone Colombarini, ha rilasciato una lunga intervista a estense.com, nella quale si è soffermato anche sul rapporto con l’esterno della Lazio Manuel Lazzari. Ecco le sue parole:

Calciatori e allenatori. Chi ti è rimasto di più nel cuore in questi anni?

“Senza alcun dubbio Manuel Lazzari. Dico lui per il rapporto che si è instaurato. Lo abbiamo portato con noi fin da quando era alla Giacomense e lo abbiamo avviato a una carriera brillante. Ha fatto tanta strada fino ad arrivare alla Lazio, ma è rimasto quel giocatore umile di sempre. Lo vedo ogni tanto e ancora ci scambiamo qualche messaggio e, senza voler togliere nulla a tutti i ragazzi che sono passati per Ferrara, è quello che mi rimane più nella mente. Invece, sulla panchina, per il rapporto così lungo e i risultati conseguiti, non posso che dire Leonardo Semplici”.

