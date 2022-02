Milan-Lazio, i dati sui biglietti acquistati dai laziali per questa sera: buon esodo biancoceleste

A poche ore dall’inizio della gara di Coppa Italia contro il Milan, sono arrivati i dati sui biglietti venduti. Considerando l’importanza della gara, il giorno infrasettimanale e le capienze ridotte causa covid, la risposta dei tifosi biancocelesti è di quelle importanti. Saranno infatti circa 550 i tifosi al seguito di Immobile e co. Sarri ha parlato di squadra affamata, che vuole continuare il percorso in coppa e arrivare fino in fondo. E la risposta dei tifosi è di quelle importanti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: