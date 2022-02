Milan-Lazio, Immobile polemico con l’arbitro: “Siete una banda di scarsi”

A causa di un contrasto fortuito, Ciro Immobile è stato costretto a uscire dal campo per una botta rimediata alla caviglia: l’attaccante, infatti, calciando il pallone ha anche colpito un difensore rossonero. Subito finito a terra dolorante, è passato un po’ di tempo prima che l’arbitro Sozza fermasse il gioco per far entrare i soccorsi. Al momento dell’uscita dal campo, Immobile si è lasciato sfuggire un “siete una banda di scarsi”, riferito al corpo arbitrale.

