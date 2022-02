Milan-Lazio, Leao: “Vogliamo vincere la Coppa Italia, abbiamo fatto un lavoro straordinario”

Al termine di Milan-Lazio vinta dai padroni di casa per 4-0 l’attaccante rossonero Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole: “Dopo il derby, siamo arrivati carichi e abbiamo fatto fatto un lavoro straordinario fino alla fine. La Coppa Italia il Milan vuole vincerla. Io sono sempre pronto per aiutare la mia squadra con gol e assist, ma la cosa più importante è la squadra. Andiamo in semifinale ed è la cosa migliore. Giroud mi ha ringraziato ma fare assist è il mio lavoro”.

