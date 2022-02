Milan-Lazio, prima convocazione per Kamenovic: il numero di maglia scelto dal serbo

Alle 21.00 Milan e Lazio scendono in campo a San Siro per il secondo quarto di finale di Coppa Italia. Sarà una gara dal sapore speciale per Dimitrije Kamenović, alla sua prima convocazione con la maglia biancoceleste. Il difensore serbo, dopo esser stato tesserato durante la sessione di mercato invernale, ha scelto la maglia numero 16.

