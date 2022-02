Serie A | Quanto corre la Lazio: prima in classifica per chilometri percorsi

Maurizio Sarri sta dando una nuova impronta alla sua Lazio, finalmente si inizia a intravedere il Sarrismo. La squadra crea occasioni, è più precisa nello specchio della porta, ma soprattutto corre. Non a caso, stando alla classifica ufficiale della Lega Serie A, la Lazio è la prima squadra in campionato per chilometri percorsi, 112.739, sopra l’Inter prima in classifica (110.746).

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA E ALTRE STATISTICHE

