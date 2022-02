Ulteriori controlli per Acerbi: il difensore è in Paideia – FOTO

Francesco Acerbi è ancora out. Il centrale ha avuto una ricaduta del suo precedente infortunio ormai un mese fa e sta ancora aspettando il via libera per il rientro. Non ha accompagnato la squadra nella trasferta di Milano come aveva fatto con Firenze perché, come comunica la società sui propri account sociale, questa mattina si sta sottoponendo ad ulteriori controlli in Clinica Paideia. Si attendono notizie sul suo rientro.

