CdS | Lazio, Acerbi ha il via libera per allenarsi ma resta in dubbio per il Porto

È ai box dalla sfida contro l’Empoli per una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra: Francesco Acerbi, si era già fermato per problemi allo stesso muscolo che lo avevano messo ko a Venezia; la voglia di tornare subito in campo gli è costata una ricaduta. Ora sta meglio: secondo il Corriere dello Sport, può intensificare quindi la preparazione, tornerà in gruppo alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima. Il mister deciderà in extremis, resta quindi in dubbio per la trasferta di Europa League in casa del Porto. Si procederà con cautela al fine di evitare altri stop, che non possono permettersi nè la Lazio nè la Nazionale.

