CdS | Lazio, che paura per Immobile: urla di dolore e rabbia

La Lazio cade a San Siro: il Milan si aggiudica la semifinale di Coppa Italia, mettendo a segno 4 reti contro i biancocelesti. Danno e beffa per la squadra di mister Sarri, che vede Immobile abbandonare il campo anzitempo. Il bomber è andato ko dopo uno scontro con Kalulu: come riporta il Corriere dello Sport i primi controlli hanno diagnosticato una forte contusione al piede destro. Oggi ci saranno gli accertamenti, si saprà quindi di più nelle prossime ore; automaticamente viene da considerarlo in dubbio per la gara casalinga di sabato contro il Bologna, visti i tempi strettissimi. Dolore e rabbia per il king che non ci sta: i microfoni Mediaset hanno colto il suo sfogo mentre lasciava il campo “Era fallo netto, perché non lo avete visto?”.

