Simeone come Osimhen: “Immobile mi piace tantissimo, lo ammiro molto”

Dopo le parole arrivate nei giorni scorsi di Victor Osimhen che elogiavano Ciro Immobile, definendolo il più forte ad attaccare la profondità, oggi sono arrivate quelle del Cholito Simeone. Al portale Olè, ha speso parole al miele per il 17 biancoceleste. “Immobile è un giocatore che mi piace molto, attacca molto la profondità e gioca per la squadra”. Altro attestato di stima per Ciro da un suo diretto “avversario”.

