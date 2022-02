Dramma per l’ex Lazio Cherubini e sua moglie: travolgono una mucca in A24, sono in prognosi riservata

Come riportato da liberoquotidiano.it, Carlo Cherubini, ex terzino sinistro cresciuto nelle giovanili della Lazio, e sua moglie Valentina Scarchilli si trovano attualmente ricoverati in prognosi riservata all’Umberto I a causa di un incidente in A24. Domenica, infatti, la coppia ha travolto e ucciso una mucca che si è apparsa all’improvviso davanti alla loro auto, all’uscita di una galleria nel territorio di San Gregorio da Sassola. Il Messaggero rivela che ieri Cherubini è stato operato a causa del trauma facciale riportato, mentre la moglie, sorella di un ex calciatore della Roma, ha subito un importante trauma toracico-addominale e si trova ancora in coma farmacologico. Sono gravi, ma non in pericolo di vita.

