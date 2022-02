Europa League, ecco il sondaggio tra Porto e Lazio sui social – FOTO

Il profilo ufficiale dell’Europa League, con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha lanciato il sondaggio su quale squadra tra Porto e Lazio riuscirà a passare i sedicesimi della competizione. Da questa stagione sono infatti cambiate le regole: le seconde classificate nel girone devono vedersela con le terze dei gironi di Champions League. Ecco che i biancocelesti sono stati, dunque, sorteggiati contro il Porto di Conceicao.

Two huge teams face off next week. Who will make it to the round of 16? 🤷#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 11, 2022