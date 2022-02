FORMELLO – Immobile stringe i denti e guida l’assalto al Bologna. Torna Luis Alberto, dubbio in mediana

Ha tenuto col fiato sospeso il contrasto fra Kalulu e Ciro Immobile, l’uscita dal campo dolorante dell’attaccante ha spaventato tutti ma dopo quarantotto ore possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il capitano biancoceleste è sceso regolarmente in campo con i compagni nell’allenamento alla vigilia della sfida contro il Bologna di campionato. Non è al 100% ma la contusione si sta riassorbendo e quindi non ci sono particolari rischi nel vederlo in campo dal primo minuto, il tridente offensivo sarà poi completato da Pedro e Zaccagni. In mezzo al campo è intoccabile Milinkovic che tornerà a giocare insieme a Lucas Leiva e a Luis Alberto, lo spagnolo a Firenze aveva mostrato tutta la sua classe e vuole continuare su questa rotta. Un eventuale dubbio potrebbe riguardare il regista con Cataldi che insidia il brasiliano per avere maggiore qualità nel palleggio. In difesa l’unico avvicendamento riguarderà la fascia destra con Lazzari al posto di Hysaj, sulla corsia mancina confermato Marusic mentre al centro ancora una volta la coppia Luiz Felipe-Patric a protezione di Thomas Strakosha. Spera ancora in una maglia da titolare Radu con lo spagnolo che potrebbe lasciargli il posto. Al momento quindi Maurizio Sarri è intenzione a confermare la stessa formazione che ha vinto al Franchi, ancora qualche ora di riflessione sui ballottaggi con l’imperativo di tornare a vincere per scacciare la sconfitta in Coppa Italia e presentarsi al meglio all’impegno di Europa League contro il Porto.

