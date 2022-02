Il Messaggero | Sarri senza difese

Ci risiamo. Domani con il Bologna bisogna reagire, di nuovo. Proprio contro gli emiliani al Dall’Ara arrivò uno dei primi black out, col match perso per 3-0 e Acerbi espulso. Ieri il centrale si è rivisto in campo, con l’obiettivo di strappare una convocazione per Oporto. Dal mercato non è arrivato nulla, Sarri si è ripromesso di rimboccarsi le maniche con quello che ha. Deve fare molto meglio e ora anche Lotito lo pretende. Il presidente non ha gradito le uscite del tecnico sui mancati rinforzi e non è un caso che il tanto chiacchierato rinnovo non sia ancora stato firmato. Alcuni senatori temono che la squadra si stia convincendo dell’incapacità di giocare ogni tre giorni sia a livello mentale che fisico; le dichiarazioni di Sarri in merito all’antisportività di un torneo come la Coppa Italia, alla vigilia della gara, non ha aiutato la motivazione del gruppo. Sul k.o. di mercoledì, le colpe del tecnico sono legate perlopiù all’interruzione della continuità tattica, non al turnover. Ora Sarri ha una competizione in meno su cui concentrarsi, ma sarà tostissimo affrontare lo spareggio di Europa League in questo modo.

Lo riporta Il Messaggero.

