Tuttosport | Stadi: da aprile obiettivo 100%

Come riporta Tuttosport, il governo conferma che la capienza degli stadi in Italia tornerà al 100% entro la fine della stagione. A parlare è stato il sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa: “Credo che il campionato finirà con gli stadi pieni.” La speranza è che il match della Nazionale contro la Macedonia del Nord del 24 marzo faccia da apripista, anche per garantire la massima spinta per gli azzurri. Sarebbe la prima volta che succede da febbraio 2020, prima del lockdown. Attualmente la capienza è al 50%, a breve si tornerà al 75%, forse già per fine mese. Da aprile, quindi dopo gli spareggi per i mondiali, spazio al ritorno al 100%.

