CdS | Luis Alberto e Milinkovic, tornano i re degli assist

Luis Alberto e Milinkovic, contro il Bologna, saranno di nuovo insieme. In Coppa Italia lo spagnolo è rimasto inizialmente in panchina, oggi invece partirà titolare insieme al Sergente: la 16esima volta in questo campionato (finora 6 successi, 5 pareggi e 4 sconfitte). È da loro che sono arrivati i maggiori rifornimenti di assist: 8 per Milinkovic e 6 per Luis Alberto. Con gli altri 6 serviti da Felipe Anderson, la Lazio diventa la squadra che conta più giocatori con almeno 5 passaggi vincenti in questa Serie A. Sergej è il leader della classifica generale insieme a Calhanoglu, ma rispetto al nerazzurro ha segnato di più, ben 8 reti. Il serbo è inoltre a una sola distanza dal suo miglior risultato: le 17 partecipazioni a un gol collezionate nella stagione 2020/21. Sergej ha già scritto il suo nome nella storia della Lazio, visto che ricopre la prima posizione della classifica dei centrocampisti più prolifici di sempre in tutte le competizioni con i suoi 55 gol. In questa graduatoria non vengono considerati Fulvio Bernardini, che in carriera giocò ovunque, e parte dei suoi 73 gol li realizzò da punta. Per lo stesso motivo non rientrano nemmeno Morrone (53), D’Amico (51), Flamini (44), così subito dietro Milinkovic al momento c’è Pavel Nedved. Luis Alberto è più indietro ma occupa comunque l’ottavo posto con 38 reti. Corriere dello Sport.

