Chelsea campione del mondo per club, battuto il Palmeiras 2-1

Dopo aver vinto la Champions, il Chelsea di Tuchel si assicura anche il mondiale per club. I londinesi per conquistare il titolo hanno avuto bisogno dei tempi supplementari. Infatti nel corso dei 90′ minuti, il punteggio è rimasto in parità, grazie ai gol di Lukaku e di Veiga. Il gol decisivo è stato firmato da Havertz a tre minuti dal termine su calcio di rigore. E’ il primo titolo per il Chelsea dopo il secondo posto del 2012.

