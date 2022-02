Conferenza Mihajlovic: “Mai visto un rigore così. Come faccio a stare nel cuore dei tifosi laziali? Serve vincere”

Termina 3-0 all’Olimpico Lazio-Bologna, gara valida per la 25esima giornata di Serie A Tim. Il tecnico dei bolognesi Sinisa Mihajlovic ha commentato la sconfitta in conferenza stampa: “Quella di oggi è stata la fotocopia della gara di andata ma a parti invertite. Il primo tempo non abbiamo rischiato niente, poi c’è stato fischiato un rigore contro: io non ho mai visto in 40 anni di carriera un penalty così. Il secondo tempo ho cambiato, perché serviva farlo. Un consiglio a Sarri? Non mi permetto. Per stare nel cuore dei tifosi serve vincere: come dice Berlusconi, se vinci sei un bel ragazzo altrimenti una testa di …“.

