Carissimi nemici: Sarri e Mihajlovic, tra stima e rivalità ora sono a un bivio

L’amicizia che nasce dalla stima reciproca ebbe come sfogo una settimana di aggiornamento professionale (di Sinisa da Maurizio), una cena in mezzo alla Toscana (da “Adriano” a Cerreto Guidi, posto rinomato e caldeggiato dai dirigenti di quell’Empoli), uno stupore iniziale («Mihajlovic che viene a studiare il mio Empoli? Ma mi prendi per il cu…?» disse Maurizio al suo ex team manager in un aneddoto raccontato da Sinisa) e un bilancio a favore di Maurizio stesso che però all’andata Sinisa ribaltò. Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic: quel 2015 in cui il Sinisa sampdoriano andò a studiare l’Empoli sarriano fu l’incipit di un rapporto che dura tuttora e che si consolidò a tavola. Oggi si ritroveranno all’Olimpico per la 25esima giornata di Serie A. Per la Lazio in Coppa è arrivato il patatrac di San Siro col Milan. Che è stato il quarto pesante rovescio stagionale per la squadra di Sarri (il primo ci fu proprio contro il Bologna di Mihajlovic all’andata). Finora la Lazio è sempre stata brava a riattaccare la spina dopo queste rovinose battute d’arresto, conquistando due vittorie e un pareggio nelle gare successive. Riuscirà anche stavolta a ripartire? Sarri punta sulla stessa formazione che ha vinto a Firenze. Sarà regolarmente al suo posto anche Immobile nonostante il forte trauma contusivo al collo del piede destro. L’attaccante non ha ancora del tutto recuperato, ma stringerà i denti pur di esserci. A spingerlo ci sarà tutto il calore dei tifosi che saranno sugli spalti. Che, però, come sempre accade quando torna all’Olimpico, osanneranno anche Mihajlovic. Gazzetta dello Sport.

