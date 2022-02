Infortunio Lazzari: risonanza lunedì

Manuel Lazzari è stato costretto a lasciare il campo nel match contro il Bologna all’ 86′ a causa di un infortunio muscolare. La Lazio ha dovuto giocare con l’uomo in meno nei minuti finali di partita, poiché Sarri aveva già usufruito di tutti e cinque i cambi. L’infortunio sembra essere grave, ma la vera entità verrà resa nota soltanto dopo che il terzino biancoceleste effettuerà la risonanza magnetica, in programma per lunedì.

