Lazio-Bologna, Mihajlović nel post partita: “Tornare all’Olimpico è sempre un piacere, Roma la considero casa”

Una Lazio travolgente ne fa tre all’Olimpico contro il Bologna di Siniša Mihajlović. Il tecnico dei rossoblu ha parlato dopo la gara ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Primo tempo è stato equilibrato, come la partita d’andata. Quel rigore mai visto in 40 anni di carriera. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, ma troppo scoperti. Non abbiamo trovato equilibrio nelle azioni di gioco. Hanno vinto con la qualità, noi abbiamo sbagliato troppi passaggi. Cercheremo di migliorare la condizione fisica e il gioco. Dobbiamo andare avanti con serenità, verso la partita con lo Spezia. Devo riuscire a trasmettere coraggio ai giocatori. Tornare all’Olimpico è sempre un piacere, Roma la considero casa.”

