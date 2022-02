Lazio – Bologna, Mihajlovic nel pre-partita: “Mi aspetto una bella prestazione”

Nel pre-partita di Lazio-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN.

Ecco le sue parole:“Nel calcio non vince la squadra più forte, ma vince la squadra che ci crede di più. Noi, all’andata ci abbiamo creduto e abbiamo vinto. Oggi è un’altra partita. È importante che abbiamo recuperato diversi giocatori e mi aspetto una partita giocata alla pari, con coraggio, con intensità, con aggressività. Dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo provato in settimana. Mi aspetto anche oggi una bella prestazione”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: