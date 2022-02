Lazio – Bologna, Sarri nel pre-partita: “Immobile è imprescindibile”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Bologna, Maurizio Sarri ha rilasciato la seguente dichiarazione ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “È una formazione pensata per il tipo di partita che può venir fuori oggi. Abbiamo bisogno di tecnica, abbiamo bisogno di spinta dai difensori esterni e quindi abbiamo fatto questa scelta”.

Sulla presenza di Immobile, l’allenatore biancoceleste ha dichiarato: “Immobile è imprescindibile, come tutti i giocatori che hanno quei numeri. Per noi è un giocatore di cui è difficile fare a meno. È importante averlo dentro. Nell’allenamento di ieri mi è sembrato particolarmente in forma”.

